FC Botoșani este revelația acestui sezon. Leo Grozavu surprinde: „Nu se dă niciun premiu”

FC Botoșani a reușit o victorie istorică, 2-1 cu UTA Arad, și a urcat pe primul loc în Liga 1 pentru prima dată în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime. Golurile victoriei au fost marcate de Mitrov, din penalty, și Sebastian Mailat, cu un șut spectaculos de la distanță.

Antrenorul Leo Grozavu a avut un discurs motivator și le-a transmis jucătorilor să rămână concentrați: „Pentru moral e foarte bine, dar pentru locul 1 după 12 etape nu se dă niciun premiu! E meritul băieților, pe un teren dificil au arătat caracter și s-au luptat pentru fiecare minge. Felicitări băieților din toată inima!” a declarat Grozavu.

Groazavu a subliniat importanța muncii și ambiției la Botoșani: „Mi-aș dori să avem jucători la echipa națională, dar nu e treaba mea să fac selecția. Să muncească în continuare și să nu cedeze!” a transmis antrenorul, menționând că Botoșani este o rampă de lansare pentru tinerii fotbaliști.

