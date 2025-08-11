FC Botoșani – FC Argeș. Argeșenii sunt surpriza campionatului

FC Botoșani – FC Argeș va avea loc, luni, 11 august – ora 19.00

14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul 0-1: a fost singura înfrângere suferită de elevii lui Leo Grozavu în 2025 pe teren propriu, în rest au patru victorii și șase rezultate de egalitate.

FC Argeș se deplasează în Botoșani, pentru duelul de pe ,,Municipalul” din localitate, având un moral excelent, asta după ce s-a impus în ultimele două runde, 2-0 pe terenul CFR-ului și 3-1 cu FK Csikszereda.

FC Botoșani și FC Argeș s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de patru ori s-au impus moldovenii, de două ori au câștigat piteștenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 9 aprilie 2023, FC Botoșani – FC Argeș 1-0, marcator Sebastian Mailat.

Bogdan Andone i-a antrenat pe botoșăneni în primăvara lui 2024, când a reușit să salveze echipa de la retrogradare. Ca tehnician advers, a pierdut doar un duel dintre cele cinci, în rest două victorii și două remize.

Leo Grozavu vs. Bogdan Andone, în toate competițiile: șase jocuri – trei remize – 3 succese Andone.