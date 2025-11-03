FC Botoşani încheie turul pe primul loc, după 0-0 în deplasare cu Petrolul Ploieşti

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Rapid este pe 2, cu același număr de puncte, dar golaveraj mai slab

Moldovenii au trecut pe lângă gol în minutul 19, la reluarea lui Ongenda, reţinută cu emoţii de Krell. Şapte minute mai târziu Krell a prins la lovitura ce cap a lui Kovralyuk.

Jyry a fost egoist în minutul 39, când nu i-a pasat lui Chică-Roșă, mai bine plasat în careu, şi a şutat peste poartă.

Ploieştenii au ratat în minutul 61, Anestis intervenind excelent la lovitura de cap a lui Chică-Roşă, pentru ca după trei minute portarul oaspeţilor să respingă la şutul de la distanţă expediat de Dongmo.

În minutul 78 arbitrul Horia Mladinovici a dictat penalti, după verificarea VAR, la un contact între Krell şi Kovtalyuk.

A executat Mitrov însă Krell a apărat lovitura de pedeapsă. Chică-Roşă a avut un gol anulat, în minutul 83, pentru ofsaid şi Petrolul – FC Botoşani s-a terminat 0-0.

FC Botoşani redevine lider, cu 32 de puncte, tot atâtea câte are şi Rapid, dar cu golaveraj mai bun. Petrolul are 14 puncte şi este pe locul 12.