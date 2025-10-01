FC Botoșani, interdicție la transferuri din partea FIFA! Valeriu Iftime critică dur gafa clubului: „O rușine pentru 50.000 de euro!”

FC Botoșani trece printr-un moment delicat: echipa aflată pe locul 2 în SuperLiga a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, după ce clubul nu a achitat o datorie veche către un fost fotbalist din perioada antrenorului Andone. Valeriu Iftime, finanțatorul clubului, a reacționat nervos și a pus greșeala pe seama neatenției unui angajat, care nu a citit la timp mailul oficial prin care FIFA solicita plata.

El a subliniat că suma nu este mare—aproximativ 50.000 de euro—și a promis că plata va fi efectuată rapid, urmând ca interdicția să fie ridicată imediat ce problema se rezolvă.

„Da, este adevărat. Nu au știut ai mei. A fost adresă trimită din august, dar un dobitoc de la mine nu a citit mailul și asta a fost. Trebuia să plătim niște bani, dar nu știu exact suma. Sunt două luni de când a dormit omul de la mine din club.

Este un fotbalist de pe vremea lui Andone, a jucat doar un meci prin Cupa României. Noi nu am urmărit cazul și acum trebuie să plătim niște bani. Nu e problemă, că îi transfer mâine și rezolvăm situația. Dar este o rușine că ai primit pentru 50.000 de euro sau cât este o suspendare de la FIFA. În momentul în care plătesc, se ridică interdicția, sigur. Nu e o tragedie, dar…”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

De asemenea, Valeriu Iftime a vorbit despre Andrei Miron, actualul căpitan al echipei, considerându-l potrivit pentru FCSB, dar a transmis ferm că nu are de gând să-l lase să plece.

„Cred că are dreptate MM Stoica în momentul acesta (n.r. că Miron este mai potrivit decât Diaw la FCSB). Miron e un fotbalist bun, matur, a slăbit. Este un băiat deștept foc. A fost și în trecut la FCSB, dar a plecat dintr-o prostie.

El este un fotbalist care poate evolua oricând acolo, dar nu mai pleacă el de la mine nici dacă îl iau cu arcanul ca pe vremea lui Ștefan cel Mare.

Este căpitanul echipei, am mare nevoie de el, unește foarte bine vestiarul. Nu cred că se pune în discuție să plece cineva acum. Totuși, dacă am o ofertă de nerefuzat… Miron este botoșănean cu sufletul și cred că rămâne alături de noi”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.