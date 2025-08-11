FC Botoșani învinge FC Argeș cu 3-1 și urcă pe locul 5

Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă.

Formația anttrenată de Leo Grozavu a devansat Dinamo în clasament

Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton.

Minutul 32 a adus o ocazie similară celei a lui Hermannstadt, din meciul cu Universitatea Craiova.

La un corner al piteştenilor, Tudose a reluat din careu şi Anestis a scos mingea de pe linia porţii, iar oaspeţii au cerut validarea golului, pretextând că portarul botoşănean a scos balonul de dincolo de linie.

Nu s-a acordat nimic. În minutul 45+2 Mailat a dus scorul la 2-0 şi gazdele au intrat cu avantaj la pauză.

În partea secundă Cîmpanu a avut şansa de a marca, dar a şutat pe lângă poartă.

Pe final, Argeşul a redus din diferenţă, Bettaieb marcând din voleu în minutul 83, însă după numai un minut Dumiter a pasat perfect în careu şi Zoran Mitrov a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor.

S-a terminat FC Botoşani – FC Argeş 3-1 şi moldovenii sunt pe locul 5, cu 8 puncte, faţă de cele 6 puncte ale piteştenilor, care îi plasează pe aceştia pe locul 9.