FC Botoșani învinge UTA cu 2-1 și este noul lider din Superliga

Echipa FC Botoşani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni.

Două goluri în 4 minute

Gazdele au primit penalti încă din minutul 2, după ce George Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Dejan Iliev, iar Mitrov a transformat în minutul 4.

După 7 minute Costache a egalat pentru oaspeţi, cu un şut din interiorul careului. În minutul 25 Alin Roman a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid.

UTA a mai avut un gol anulat, în minutul 30, la Vali Costache, tot pentru ofsaid, iar gazdele au replicat prin ocazia uriaşă a lui Mitrov, din minutul 48.

Mailat a stabilit scorul final în minutul 73 şi FC Botoşani a obţinut a cincea victorie consecutivă, urcând pe primul loc al clasamentului, cu 25 de puncte. UTA are 16 puncte şi e pe locul 8.