FC Botoșani, lider surpriză în Superliga. Valeriu Iftime a dezvăluit bugetul și planurile de viitor

FC Botoșani continuă să impresioneze în Superliga, ocupând locul 1 după 13 etape, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un moral mult peste așteptări. Patronul Valeriu Iftime a vorbit deschis despre bugetul clubului și ce înseamnă performanța acestui sezon pentru echipa moldovenilor.

Iftime a anunțat că Botoșani are un buget de 6 milioane de euro pentru actualul sezon, o sumă considerabilă pentru un club de provincie, dar insuficientă pentru a aspira constant la locurile de top.

„Nu mai sunt de doi ani în executiv la afaceri, dar sunt niște contracte pe care le-am câștigat cu doi-trei ani în urmă. (n.r.vreți să investiți mai mult?) Anul ăsta am cheltuit patru milioane de euro. Pot plăti salarii și tot, dar întrebarea e complicată.

Dacă vrem să stabilizăm poziția asta, trebuie să investim ca să rămânem în primele trei locuri, dacă ne dorim locuri de cupă europeană… Cu cât ești mai jos în clasament, cu atât ești mai sărac.

Noi avem un buget de șase milioane de euro, dar drepturile TV, contractele de publicitate aduc doar vreo două milioane de euro. Asta e realitatea”, a declarat Iftime, conform digisport.ro.

Patronul a explicat că stabilizarea la vârf depinde de investiții suplimentare, dar recunoaște că Botoșani are de câștigat de pe urma atmosferei de grup și a muncii antrenorului Leo Grozavu. De asemenea, privind spre restul sezonului, Iftime admite că Universitatea Craiova este favorita la titlu

„Sigur că anul ăsta e anul Craiovei. Eu din ce am văzut până acum pot să spun că jucăm fotbal. La Cluj, la 2-0, mai putem să dăm gol, nu ne-am retras, nu ne-a fost frică. E clar că avem în cap ideea asta, doar că fotbalul nu are o logică anume.

(n.r. dacă Botoșani poate să fie Leicester de România) Trebuie să ținem atent de ce avem acum, cu concentrare. Leo Grozavu a făcut un lucru extraordinar la noi, jucăm fotbal. Pentru o echipă mică e cel mai important să ținem acest nivel de concentrare.”, conform sursei citate.