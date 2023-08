FC Botoșani nu concepe decât victoria cu Dinamo: „Dacă mă bate, nu am față de Liga 1”

Echipa FC Botoșani joacă luni, de la ora 20:30, în deplasare, cu Dinamo, în ultimul meci al etapei a 5-a din Superligă.

„Dacă mă bate și Dinamo și Galați, nu am față de Liga 1”, spune Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani

Fotmația antrenată de Mihai Ciobanu are un început foarte slab de sezon, cu doar două puncte obținute în primele 4 etape.

A remizat pe teren propriu cu Petrolul (1-1) și în deplasare, împotriva Rapidului (2-2) în runda următoare și a pierdut la Voluntari (1-2) și acasă cu FC U Craiova 1948 (0-1).

Pentru formația moldavă urmează meciuri cu nou promovate, Dinamo și Oțelul, acasă, pe 19 august, de la ora 17:00.

Finanțatorul Valeriu Iftime nici nu ia în calcul varianta că FC Botoșani ar putea pierde vreunul dintre aceste două meciuri.

„La noi punctul obținut e lipsă de moral iar la ei e de moral. Dacă mă bate și Dinamo și Galați, asta înseamnă că nu am față de Liga 1. Înseamnă că nu am antrenor, înseamnă nu am lot de Liga 1. Înseamna că trebuie să fac schimbări mari la echipă.

Mă duc la Dinamo să îi bat, nici nu mă gândesc să mă execute Dinamo”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport Matinal.

FC Botoșani și Dinamo sunt ultimele două din clasamentul Superligii, formația pregătită de Ovidiu Burcă având 1p, obținut în etapa a 4-a, în deplasare, cu “U” Cluj-Napoca.