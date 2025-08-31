FC Botoșani – Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.

Oltenii au deschis scorul în a doua repriză, în minutul 63, prin Cicâldău.

Ongenda a egalat în minutul 72, scorul final fiind 1-1.

Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 20 de puncte acumulate, la două puncte de echipa de pe a doua poziție, Rapid. FC Botoşani ocupă locul cinci, cu 13 puncte.