FC Botoşani – UTA Arad are loc sâmbătă, 17 august – ora 19.00, se arată pe site-ul LPF.ro.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 11 ori, de trei ori s-au impus moldovenii, de patru ori au câştigat arădenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Primul joc a avut loc pe 31 octombrie 2020, FC Botoşani – UTA Arad 2-3. Acesta a fost şi duelul cu cele mai multe goluri.

Două partide s-au terminat fără gol marcat, ambele cu UTA în postura de gazdă (22 februarie 2021, 11 decembrie 2021).

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 5 aprilie 2024, UTA – FC Botoşani 1-0, gol marcat de Ibrahima Conte.

Mircea Rednic (423 meciuri în Superligă) vs FC Botoşani în campionat: 13 jocuri – 4 victorii – 4 remize – 5 înfrângeri.

Singurul succes reuşit Rednic în deplasare s-a consemnat pe 27 februarie 2015, FC Botoşani – Petrolul 0-1.

Liviu Ciobotariu (250 jocuri în campionat) vs UTA pe prima scenă: 8 jocuri – 3 victorii – 4 remize – 1 înfrângere (22 august 2021, UTA-FC Voluntari 2-0).

Mediile de vârstă

FC Botoşani – 25 ani şi şapte luni.

UTA Arad – 25 ani şi patru luni.

23 de jucători a folosit gruparea moldavă în cele patru meciuri jucate în ediţia curentă, dintre care cinci au debutat pe prima scenă din România. Arădenii s-au bazat pe 21 de fotbalişti, 11 dintre ei fiind străini.