FC Botoșani, victorie categorică cu Universitatea Cluj! Moldoveni își mențin poziția neașteptată de lider

FC Botoșani continuă parcursul excelent din acest sezon și a obținut o nouă victorie convingătoare, 2-0 pe terenul Universității Cluj, în etapa a 13-a a SuperLigii. Formația moldoveană a început mai hotărâtă partida, iar primele ocazii importante i-au aparținut. Bordeianu a testat reflexele lui Lefter în minutul 14, iar zece minute mai târziu Kovtalyuk a trimis mingea în bară, cu o lovitură de cap. Gazdele au replicat timid, prin Lukic, înainte de pauză, iar scorul a rămas 0-0 după primele 45 de minute.

După reluare, mutarea lui Ciobotariu s-a dovedit decisivă. Cîmpanu, introdus la începutul reprizei secunde, a deschis scorul în minutul 53, cu un șut superb din afara careului. Universitatea a crezut pentru scurt timp în egalare, însă golul lui Lukic din minutul 64 a fost anulat pentru ofsaid. În minutul 68, Ongenda a închis meciul cu o execuție sigură din careu, mingea fiind deviată ușor de Mikanovic.

FC Botoșani pleacă de la Cluj cu toate cele trei puncte și își consolidează poziția de lider, cu 28 de puncte. De cealaltă parte, Universitatea rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon și ocupă locul 10, cu 14 puncte.