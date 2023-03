FC Brașov a ratat play-off-ul în Liga 2 iar Dan Alexa știe de ce: „Sunt foarte dezamăgit și supărat!”

FC Brașov a ratat calificarea în primele 6 echipe din Liga 2. Dan Alexa a vorbit despre acest aspect.

Mai exact, tehnicianul brașovenilor a pus ratarea acestui obiectiv pe seama unui cumul de factori. Iată ce a spus.

„Sunt foarte dezamăgit și supărat!”

„Sunt foarte dezamăgit și supărat. Am avut speranțe până la final că vom prinde play-off-ul, am avut toți așa o nebunie și am sperat, deși știam că va fi foarte greu. Noi am pierdut play-off-ul în meciurile din debutul sezonului, cu Șelimbăr, Baia Mare, Timișoara și cu Spartac, când echipa a suferit la omogenitate, iar o altă cauză ar fi greșelile mari de arbitraj. Am fost în play-off timp de 3 minute în ultima etapă! Noi am încercat să recuperăm pe parcurs, am avut la un moment dat șansa noastră. Am fost cam în aceeași situație cu Dinamo, doar că ei au avut un mare plus sprijinul fanilor și au fost și un pic sprijiniți afectiv. Și e normal să fie așa. FK Miercurea Ciuc, Concordia Chiajna, Unirea Slobozia sunt echipele care au investit enorm, acolo este dezastru. Noi, la Brașov, am început cu un decalaj de trei luni”, a spus Alexa, în cadrul unei conferințe de presă.