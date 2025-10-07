FC Dinamo va juca un meci amical cu formaţia macedoneană FK Pelister Bitola

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 07 octombrie 2025, ora 14:53,
Zeljko Kopic. Foto: Profimedia
Zeljko Kopic. Foto: Profimedia

FC Dinamo a anunţat, marţi, că echipa antrenată de Zeljko Kopic va juca un meci amical cu formaţia macedoneană FK Pelister Bitola.

Clubul din Mcedonia de Nord împlineşte 80 de ani de existenţă, iar Dinamo a primit invitaţia de a participa la eveniment prin intermediul fostului jucător al dinamoviştilor Mirko Ivanovski.
Evenimentul este programat în perioada 10–13 octombrie.
dinamomeci amical
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport