FC Hermannstadt – Farul Constanța are loc, luni, 25 august – ora 19.00, se arată pe site-ul LPF.

6 aprilie 2025, FC Hermannstadt – Gloria Buzău 0-2: a fost singura înfrângere suferită de sibieni în ultimele 14 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au șase victorii și șapte remize.

Dobrogenii au luat patru puncte din cele trei deplasări din sezonul curent (1-1 cu FC Botoșani, 2-1 cu FCSB, 1-2 cu UTA Arad).

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 16 ori în principala competiție internă, de trei ori s-au impus ardelenii, de șase ori au câștigat constănțenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferenţă de scor: 10 decembrie 2022, FC Hermannstadt – Farul 4-0 (primul meci pe arena modernizată din Sibiu).

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 19 aprilie 2025, Farul – FC Hermannstadt 1-1, goluri marcate de Eduard Radaslavescu, respectiv Ianis Stoica.

În cazul în care va fi folosit, Eduard Radaslavescu va bifa meciul cu numărul 100 în SuperLigă, fiind al doilea jucător autohton eligibil U 21 (născut după 1 ianuarie 2004) care atinge această bornă, după Andrei Borza (Rapid – 105 jocuri).