FC Hermannstadt – FC Argeș

FC Hermannstadt dispută meciul cu FC Argeș, vineri, 26 septembrie, de la ora 18.00.

Sibienii vin după un succes mare, 2-1 în Giulești, care s-a realizat și datorită schimbărilor inspirate făcute de Marius Măldărășanu, ambii marcatori, Sergiu Buș și Aurelian Chițu fiind introduși pe teren în ultimele 25 de minute.

Piteștenii trec printr-o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în precedentele cinci etape, interval în care au înregistrat patru victorii și o remiză.

FC Hermannstadt şi FC Argeş s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de șase ori, de patru ori s-au impus sibienii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.