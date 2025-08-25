FC Hermannstadt obține prima victorie din Superliga: 1-0 cu Farul

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă.

Farul a ratat egalarea în minutul 90

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ.

Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77.

Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.