FC Hermannstadt – Oţelul Galaţi 1-3, după ce gazdele au deschis scorul în inferioritate

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 15-a din Superligă.

Hermannstadt rămâne în subsolul Superligii, pe 15

În minutul 13 la un corner al echipei sale, sibianul Selimovic, a primit cartonaş roşu, după intervenţia VAR, pentru un fault asupra lui Paul Iacob.

Din cornerul care a urmat Karo a deschis scorul pentru echipa lui Măldărăşanu. Gălăţenii au egalat în minutul 38, prin Paulinho, care a marcat din pasa lui Andrezinho.

În repriza secundă, minutul 57, rolurile s-au schimbat, Paulinho a fost omul cu assistul, iar Andrezinho i-a adus pe oaspeţi în avantaj.

Oţelul şi-a securizat victoria în minutul 71, când Conrado a transformat un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Antwi.

Gălăţenii s-au impus cu 3-1 şi se află pe locul 6 în clasament, cu 22 de puncte, în timp ce Hermannstadt rămâne în subsolul Superligii, pe 15, cu 10 puncte.