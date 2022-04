FC Hermannstadt și-a uimit propriu antrenor în partida cu Steaua: ,,Sincer, nu mă așteptam”

FC Hermannstadt a produs surpriza în play-off-ul Ligii 2, duminică, unde a întâlnit-o pe Steaua. Cu 4-1 s-a impus formația lui Marius Măldărășanu, care ține, astfel, aproape de liderul clasamentului, Petrolul. La final, antrenorul sibienilor a remarcat un joc foarte solid al echipei sale.

FC Hermannstadt a ajuns la 52 de puncte după victoria cu Steaua, fiind cu 5 puncte în spatele liderului Petrolul. Sibienii au un avans de patru puncte față de locul 3, ”U” Cluj, care va juca luni în etapa a 5-a, cu Concordia Chiajna

,,Sincer, nu mă așteptam la un asemenea scor, chiar dacă le spun băieților să aibă încredere, că au calitate. Îmi felicit băieții pentru că au făcut un meci bun. Un efort foarte mare, venind după meciul de acasă cu Clujul. Nu ne-am refăcut așa cum ne-am dorit. Asta s-a văzut pe început de joc. Însă, a contat că am marcat repede. Se face jocul mai ușor. După care, au calitate, am spus mereu, și am făcut o greșeală

În careu, nu trebuie să ataci decisiv. Mă bucur că au înțeles ce am discutat și la pauză. Să nu facem pasul în spate, să stăm tot mai sus. Au pus presiune, am avut ceva probleme, dar fără ocazii. Un gol marcat pe final de repriză înseamnă moral pentru adversar și era riscant să cădem din punct de vedere mental.

După acea înfrângere cu U Cluj, din regular, am avut un parcurs foarte bun. Am făcut foarte puține greșeli. Odată cu victoria asta, sunt șase meciuri bune, pozitive, dar rămâne foarte multe puncte în joc. Ne batem cu Clujul la locul doi. Depinde ce vor face și ei mâine. Este presiune pe ei, de data asta, dar trebuie să rămânem cu capul pe umeri”, a punctat Marius Măldărășanu, conform Digi Sport.