FC Liverpool a fost învinsă de Manchester United

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 20 octombrie 2025, ora 09:06,
Echipa engleză Manchester United a dispus duminică, în deplasare, scor 2-1, de echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a opta din Premier League.

Elevii lui Ruben Amorim au marcat primii pe Anfield, deschizând scorul în minutul 2, când Bryan Mbeumo a înscris, din pasa lui Amad Diallo. În partea secundă Casemiro a ieşit accidentat, iar gazdele au reuşit egalarea, prin Cody Gakpo, în minutul 78. Dar Maguire a dat lovitura pentru mancunieni, înscriind golul victoriei, în minutul 84. Manchester United s-a impus cu 2-1 pe terenul campioanei, care a ajuns la patru înfrângeri consecutive, din care trei în campionat.

În clasament, Liverpool rămâne cu 15 puncte, pe locul al treilea. Manchester United este pe locul 9, cu 13 puncte.

