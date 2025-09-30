FC Porto este de neoprit! Are maximum de puncte în campionat, după 7 etape

Echipa FC Porto a obținut a șaptea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediții a campionatului de fotbal al Portugaliei, învingând în deplasare, cu scorul de 4-0, formația Arouca, luni seara, în ultimul meci al etapei a 7-a a sezonului.

Avans de trei puncte față de campioana en titre, Sporting Lisabona

„Dragonii”, conduși de antrenorul italian Francesco Farioli (ex-Ajax Amsterdam), s-au impus prin golurile marcate de Samu Aghehowa (12), Deniz Gul (51), Francisco Moura (60) și Zaidu Sanusi (85), în condițiile în care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 48, după eliminarea lui Martim Fernandes, pentru cumul de cartonașe galbene.

Cu maximum de puncte acumulate (21), FC Porto domină clasamentul ligii portugheze, cu un avans de trei puncte față de campioana en titre, Sporting Lisabona, în timp ce Benfica Lisabona, echipă pregătită de Jose Mourinho, se află pe ultima treaptă a podiumului, la patru lungimi de lider.

Rezultate:

Vineri: Benfica Lisabona – Gil Vicente 2-1

Sâmbătă: Santa Clara – Tondela 1-2, Moreirense – Casa Pia 2-1, Estrela Amadora – AVS 3-0 și Estoril – Sporting Lisabona 0-1

Duminică: FC Alverca – Vitoria Guimaraes 2-0, Sporting Braga – Nacional Madeira 0-1 și FC Famalicao – Rio Ave 0-0

Luni: Arouca – FC Porto 0-4