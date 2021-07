FC U Craiova a încercat să aducă un jucător de naţională! Cum a picat mutarea

FC U Craiova 1948, cu Adrian Mutu pe banca tehnică, vrea să impresioneze la revenirea în Liga 1, iar pentru asta are nevoie de un lot cât mai valoros.

După ce au realizat mai multe transferuri în această perioadă de pregătire, cei de la FC U Craiova au vrut să mai aducă în Bănie şi un fotbalist de naţională. Internaţionalul bulgar Birsent Karagaren ar fi putut semna cu oltenii.

Florin Manea, agent de jucători, a dezvăluit cum a picat mutarea lui Karagaren la FC U Craiova, deşi oltenii au oferit şi o sumă de transfer.

,,Am vorbit de multe ori cu Mutu, mi-e prieten. Am vrut să îl ajut cu un jucător, dar s-a nimerit că el avea o înțelegere cu patronul… jucător de națională, de altfel. Patronul s-a răzgândit, nu i-a mai dat drumul. E vorba despre Birsent Karagaren, joacă la naționala Bulgariei și la Plovdiv. Joacă în banda dreaptă. E un jucător care joacă în cupele europene. Lui Mutu i-a plăcut și am vrut să îl aducem. Din păcate, el ne-a spus că e jucător liber, că are o înțelegere cu patronul să îl lase… În momentul în care s-a ajuns să vină, s-a dus la patron și el i-a zis că nu îi mai dă drumul decât după preliminarii. Craiova nu a vrut să stea atât, am intervenit, am găsit o sumă de transfer, dar nu a vrut. 50 de mii era suma de transfer. Zi-mi un jucător din naționala României pe care îl iei cu 50 de mii!

M-am înțeles bine cu Mititelu Jr., am avut contact pentru acest jucător, dar din păcate nu a fost să iasă. Eu mai mult am vorbit cu Adi Mutu. Îmi pare rău că nu am reușit să îl aduc și îmi pare rău că poate nu au avut ei încrederea să plătească acei bani. Avea un salariu undeva la 8-9 mii pe lună, deci nu era un salariu mic.”, a declarat Florin Manea, pentru ProSport.

Cotat la 900.000 de euro, bulgarul a evoluat în sezonul trecut în 31 de meciuri pentru cei de la Lokomotiv Plovdiv.

Citeşte şi FC U CRAIOVA A IMPRESIONAT ÎN CANTONAMENTUL DIN SLOVENIA! CE AU SPUS ADVERSARII DUPĂ ULTIMUL JOC