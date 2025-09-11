FC Voluntari – Concordia Chiajna 1-0 în Liga 2, gazdele înscriind în inferioritate numerică

Formaţia FC Voluntari a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor.

Runda se încheie cu partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara

FC Voluntari a rămas în inferioritate numerică în minutul 67, când a fost eliminat Piţian.

Gazdele au marcat în minutul 86, prin Petculescu.

Joi se dispută şi partida Steaua Bucureşti – ASA Tg. Mureş, de la ora 20.30.

Programul restului etapei:

Vineri, 12 septembrie

ora 18:00

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor

Sâmbătă, 13 septembrie

ora 11:00

Metalul Buzău – CSC Şelimbăr

CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK

Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte

FC Bacău – CSM Reşiţa

Gloria Bistriţa – CS Dinamo

CSM Slatina – CS Tunari

ora 13:30

CS Afumaţi – Politehnica Iaşi

duminică, 14 septembrie

ora 11:00

Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara