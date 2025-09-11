FC Voluntari – Concordia Chiajna 1-0 în Liga 2, gazdele înscriind în inferioritate numerică
Formaţia FC Voluntari a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor.
Runda se încheie cu partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara
FC Voluntari a rămas în inferioritate numerică în minutul 67, când a fost eliminat Piţian.
Gazdele au marcat în minutul 86, prin Petculescu.
Joi se dispută şi partida Steaua Bucureşti – ASA Tg. Mureş, de la ora 20.30.
Programul restului etapei:
Vineri, 12 septembrie
ora 18:00
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor
Sâmbătă, 13 septembrie
ora 11:00
Metalul Buzău – CSC Şelimbăr
CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK
Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte
FC Bacău – CSM Reşiţa
Gloria Bistriţa – CS Dinamo
CSM Slatina – CS Tunari
ora 13:30
CS Afumaţi – Politehnica Iaşi
duminică, 14 septembrie
ora 11:00
Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara