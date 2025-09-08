FC Voluntari l-a împrumutat pe fundaşul Daniel Dumbravanu de la CFR Cluj

FC Voluntari şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul fundaşului central Daniel Dumbravanu( 23 de ani), internaţional al Republicii Moldova.

Format la Zaria Bălţi, a evoluat în preliminariile Ligii Europa, iar la 17 ani a fost transferat de Genoa, unde a debutat în Cupa Italiei contra lui Juventus.

Are experienţă în Italia (Pescara, Lucchese, Siena, SPAL, Messina) şi Cipru (APOEL), iar la nivel de echipă naţională a strâns 7 selecţii pentru Moldova.