FC Voluntari l-a împrumutat pe fundaşul Daniel Dumbravanu de la CFR Cluj
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 08 septembrie 2025, ora 16:29,
FC Voluntari şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul fundaşului central Daniel Dumbravanu( 23 de ani), internaţional al Republicii Moldova.
Format la Zaria Bălţi, a evoluat în preliminariile Ligii Europa, iar la 17 ani a fost transferat de Genoa, unde a debutat în Cupa Italiei contra lui Juventus.
Are experienţă în Italia (Pescara, Lucchese, Siena, SPAL, Messina) şi Cipru (APOEL), iar la nivel de echipă naţională a strâns 7 selecţii pentru Moldova.