FCSB a învins UTA cu 4-0, cu două goluri marcate din penalty

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 14-a din Superligă.

Bucureştenii sunt pe locul 10, la 3 puncte de play-off

Gazdele au deschis scorul în minutul 13, când Târnovanu l-a lansat pe Florin Tănase, după o lovitură liberă a arădenilor, acesta a trimis lui Bârligea şi atacantul bucureştenilor a şutat pe jos, de la 20 de metri, învingându-l pe Iliev.

După cinci minute Florin Tănase a avut un gol anulat din cauza unei poziţii de ofsaid, apoi Poulolo a trimis un şut periculos, dar pe lângă poarta bucureştenilor, în minutul 21.

FCSB a mai avut un gol anulat de VAR, la Cisotti, în minutul 26, însă peste zece minute gazdele au primit penalti la henţul lui Alin Roman şi Floin Tănase a transformat, în minutul 38.

Cisotti a cerut schimbare, din cauza unei accidentări, iar din minutul 45+2 arădenii au rămas în zece. Portarul Dejan Iliev a comis un henţ în afara careului şi a primit cartonaş roşu, în al doilea minut al prelungirilor.

În partea secundă ritmul meciului a căzut, gazdele au rămas în control şi şi-au mai trecut câteva şanse de gol în statistică. Pe final a fost un henţ la Poulolo şi s-a dictat penalti după verificarea VAR, iar Olaru a transformat, în minutul 80.

Nou intratul Mamadou Thiam a înscris primul gol în campionat pentru bucureşteni, în minutul 90+3, stabilind scorul final, FCSB – UTA 4-0.