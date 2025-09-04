FCSB a primit o sancțiune uriașă de la UEFA. Mihai Stoica a reacționat imediat

Echipa de fotbal FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor la meciul cu Aberdeen FC, din play-off-ul Europa League, a anunțat, joi, preşedintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

„Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a găsit câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. ‘Long story short’, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct”, a scris Stoica în mesajul său.

„Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți alături de echipa asta”, a adăugat sarcastic oficialul, completând: „Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”.

FCSB a dispus de Aberdeen FC cu scorul de 3-0 la Bucureşti, pe 28 august, în manşa secundă a play-off-ului Europa League, după 2-2 în Scoția.

Campioana României va juca primul său în faza principală a competiției pe 25 septembrie, în deplasare cu echipa olandeză Go Ahead Eagles Deventer. Următorul meci va avea loc la Bucureşti, pe Arena Națională, contra formației elvețiene Young Boys Berna, pe 2 octombrie.