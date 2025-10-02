FCSB a publicat echipa de start pentru meciul cu Young Boys, apoi a șters postarea!

După victoria din prima etapă de Europa League, scor 1-0 cu olandezii de la Go Ahead Eagles, FCSB urmărește un nou succes cu Young Boys, echipa care a dominat fotbalul din Elveția în ultimii ani.

Cu mai bine de două ore înainte de startul partidei, FCSB a publicat echipa de start, dar a șters-o imediat. Oricum, formația este cea pe care a anunțat-o Gigi Becali în ziua meciului.

Primul 11 al lui FCSB anunțat de Gigi Becali pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Alhassan, Edjouma – Miculescu, Oct. Popescu, Thiam – Alibec