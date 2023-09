FCSB a realizat un nou transfer

FCSB l-a transferat pe jucătorul Dan Spătaru (18 ani) de la ACS Kids Tâmpa Brașov.

Clubul bucureștean l-a împrumutat pe mijlocașul dreapta brașovenilor pentru un sezon.

Vicecampioana României are și opțiunea de a-l transfera definitiv pe internaționalul de juniori.

„Astăzi am semnat actele, după ce am ajuns la un acord cu FCSB, pentru un împrumut pe un an, urmând ca pe parcursul acestei perioade, ei să poată activa clauza de cumpărare a jucătorului nostru. Ne bucurăm că un fotbalist de la Kids Tâmpa face pasul către o echipă atât de mare, de altfel interesul pentru el a fost ridicat în această vară, mai multe formatii din liga întâi fiind interesate de transferul lui.

Suntem fericiți pentru el și îi dorim multă baftă. Pentru noi este un motiv de mândrie că un jucător care s-a format la noi la club, are acum are șansa de a demonstra că talentul lui merită să se facă văzut la nivel și mai înalt. De asemenea, este și motivație pentru tinerii fotbaliști pe care îi avem la noi la academia de fotbal”, a spus președintele Adrian Zahariea.