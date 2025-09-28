FCSB ajunge pe locul 11, după ce a învins Oţelul Galaţi cu 1-0, dintr-un penalty

Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din Superligă.

Coza a mai dat un penalti pentru gazde, dar a anulat decizia după verificarea VAR

Gălăţenii au trimis peste poartă în minutul 7, prin Andrezinho, iar replica gazdelor a venit de la lovitura de cap a lui Mamadou Thiam, din minutul 20.

Graovac a părăsit terenul accidentat în minutul 35, iar Târnovanu a respins şutul lui Pedro Nuno din minutul 45+1.

La pauză bucureştenii au mai efectuat trei schimbări şi unul dintre jucătorii nou-intraţi, Juri Cisotti, a fost faultat în careu de portarul Dur-Bozoancă, iar arbitrul Ionuţ Coza a acordat penalti.

A transformat de la punctul cu var Florin Tănase şi roş-albaştrii conduceau cu 1-0 din minutul 48.

Bîrligea a trimis pe lângă poartă în minutul 61, irosind o şansă uriaşă de majorarea a scorului, apoi a urmat ocazia lui Stoian, care a şutat, din careu, la colţul lung însă Dur-Bozoancă a blocat.

Pe final arbitrul Ionuţ Coza a mai dictat un penalti, în minutul 85, însă după verificarea VAR a anulat decizia.

Roş-albaştrii au mai avut o bară, la Miculescu, în minutul 90+3 şi FCSB – Oţelul s-a terminat cu victoria gazdelor, 1-0. Elevii lui Charalambous reuşesc abia a doua lor victorie din campionat şi sunt pe locul 11, cu 10 puncte. Oţelul e pe locul 10, cu 13 puncte.