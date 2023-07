FCSB-Anderlecht 2-5! Ce a spus Mihai Stoica după umilința din amical: „Să lăsăm la o parte scorul pentru că a fost super ok!”

FCSB a debutat cu stângul în perioada de pregătire. Bucureștenii au pierdut primul amical al verii în fața celor de la Anderlecht (2-5/2-2 la pauză).

Mihai Stoica, oficialul echipei, a comentat rezultatul. De asemenea, Meme a ținut să remarce un jucător. Iată ce a spus.

„Să lăsăm la o parte scorul pentru că a fost super ok!”

„Nu putem să lăsăm la o parte scorul pentru că a fost super ok. Noi am jucat cu prima garnitură 60 de minute, apoi au mai rămas Șut și Olaru încă 15 minute. 105 minute am jucat cu seniori, doar Gogescu era din academie. După care, din minutul 105, la a treia pauză am băgat academia. Cele trei goluri primite au fost primite de academie, nu de prima echipă.

A fost ok, ne-am exprimat destul de bine pentru primul meci de pregătire. Au fost mulți absenți și la Anderlecht. Sunt tineri, Alex Băluță a avut niște probleme și a făcut separat, abia de două zile se antrenase cu echipa, chiar a ținut să joace. În mod normal ar fi trebuit să îl menajăm la jocul ăsta.

Djokovic e bine, el pare că e de mult la noi și eu sunt surprins. Nu îl știam, îl văzusem doar la CFR, e un jucător care cred că se pretează foarte bine și la ceea ce vrem noi, la un joc mai combinativ. Am urmărit și înainte de a veni în România, a jucat mereu, genul de jucător pe care dacă îl ai e aproape imposibil să nu îl folosești”, a declarat Mihai Stoica, pentru Orange Sport.