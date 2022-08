FCSB-Chindia 3-2 în ochii jucătorilor lui Adrian Mihalcea: „Un dezastru!”-Reacția dâmbovițenilor după ce au pierdut 3 puncte mari la București!

Chindia Târgoviște a fost aproape de a produce un adevărat șoc. Dâmbovițenii au condus-o pe FCSB cu 2-0 la pauză după ce reușiseră să marcheze într-un timp scurt. Ce a urmat după pauză, a fost un adevărat thriller.

FCSB a marcat imediat după reluarea partidei, pentru ca ulterior să întoarcă meciul în favoarea lor și să obțină astfel prima victorie din noul sezon. Doru Popadiuc, autorul primului gol al dâmbovițenilor, a comentat la finalul partidei plin de regret.

„Mai bine jucam așa și așa în prima și așa și așa în a doua și probabil că reușeam să câștigăm!”

„E frustrant, nici nu cred că pot să descriu prea ușor acest meci. Am construit meciul într-o oarecare manieră, am avut istoric, cu 2-0 la pauză, am vorbit la pauză ce să nu facem, dar exact același lucru am făcut ca și în februarie.

Din minutul 46 a fost efectiv un deja-vu. N-aș putea să dau exact un răspuns sincer, nu știu care ar fi fost motivul. E adevărat că s-a alergat mai mult, fiind în 10, dar nu știu motivul.

Am făcut exact opusul a ceea ce trebuia să facem în a doua repriză. Dacă în prima am jucat aproape perfect, în a doua am făcut aproape un dezastru. Mai bine jucam așa și așa în prima și așa și așa în a doua și probabil că reușeam să câștigăm”, a declarat Doru Popadiuc, după eșecul cu FCSB.

Chindia va juca duminică, 21 august, pe teren propriu, contra celor de la CSU Craiova, de la ora 18:30.