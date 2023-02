FCSB, creditată cu șanse reale la titlu: „Are cei mai valoroși jucători”

Viecampioana României, FCSB, a adunat 9p în cele 4 etape jucate în acest an al Superligii, iar Helmut Duckadam o vede luptând la titlu.

„FCSB are cei mai valoroși jucători”, susține Helmut Duckadam

FCSB a câștigat trei dintre cele patru meciuri oficiale jucate în acest an, pierzând doar pe teren propriu, cu Farul, 2-3, după ce în minutul 90+4 conducea cu 2-1.

Pentru echipa antrenată de Leonard Strizu urmează meciul de acasă cu Universitatea Craiova, iar în ultimele patru etape va avea un program care o avantajează: în deplasare cu FC Argeș, acasă cu Petrolul, în deplasare cu UTA și acasă cu Sepsi.

Helmut Duckadam susține că FCSB are șanse să câștige campionatul, deși admite că la un moment dat nu mai credea acest lucru.

„La ora actuală, FCSB este cea mai în formă echipă. M-a surprins Farul că n-a reușit să marcheze la Pitești. Dacă FCSB o ține așa, cu siguranță are șanse mari la campionat, ceea ce, la un moment dat, n-am mai crezut.

Cred că CFR are o problemă acum. Cu jocurile astea în Europa, se aglomerează puțin și s-ar putea ca atmosfera să nu fie foarte bună după două înfrângeri la rând. Depinde foarte mult, pentru moralul lor, ce vor face la meciul cu Lazio. Dacă vor pierde, va apăsa, în continuare, moralul echipei.

Nu joacă nici Dan Petrescu, nici Neagoe, aici este vorba despre jucători, ei joacă. Tu doar le spui ce să facă. Ei, dacă nu pun în practică ceea ce le ceri… E vorba de forma și valoarea jucătorilor. Întotdeauna am spus că FCSB are cei mai valoroși jucători, dar n-are echipă. Însă, în ultima perioadă, se pare că are și echipă”, a spus Helmut Duckadam, potrivit AS.ro.