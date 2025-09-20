FCSB, criticată dur de Ilie Dumitrescu după eșecul de la Botoșani: „Nu s-a adus niciun jucător important”

După înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-3, fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit un verdict dur privind transferurile făcute de club în această vară. Dumitrescu a subliniat că, deși gruparea bucureșteană a investit în jucători precum Daniel Graovac, Dennis Politic, Denis Alibec și Mamadou Thiam, niciunul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

„Nu s-a adus niciun jucător important și au adus jucători. Au cumpărat Politic, Thiam, Alibec…

Nu știi că se accidentează după ce semnează. E de conjunctură. E de studiu de caz”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Meciul pierdut la Botoșani, în etapa a 10-a a SuperLigii, a fost unul în care gazdele au dominat prin reușitele lui Dumiter și Kovtalyuk, în timp ce pentru FCSB a înscris Bîrligea.