FCSB, cu lot decimat înainte de returul cu Drita în Europa League. Gigi Becali a anunțat noile schimbări

FCSB se confruntă cu probleme importante de lot înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League, programat joi, de la ora 21:00, în Kosovo. Campioana României are un avantaj fragil, după ce a câștigat cu 3-2 în prima manșă, într-un meci tensionat în care kosovarii au condus inițial cu 2-0.

Principalul semn de întrebare pentru antrenorul Elias Charalambous îl reprezintă starea fundașului stânga Risto Radunovic, în vârstă de 33 de ani, care suferă de pubalgie și a rămas incert pentru această partidă decisivă. Patronul Gigi Becali a declarat că speră ca Radunovic să fie apt de joc, dar este pregătit să-l înlocuiască cu Kiki în cazul în care va fi indisponibil.

Totodată, Darius Olaru s-ar putea afla și el pe lista indisponibilităților, din cauza unei accidentări recente, iar în acest caz Malcom Edjouma este pregătit să intre în echipă pentru a aduce o prezență mai fizică în mijlocul terenului. Becali a menționat și încrederea mare pe care o are în Dennis Politic, jucător care s-a odihnit și care ar putea avea un impact important în partida de joi.

„Stai să vedem că nu suntem chiar siguri (n.r. dacă va fi absent Radunovic). Nu suntem siguri da sau nu. Era vorba că da, acum că e în dubiu dacă joacă. Face tratamente. Vom vedea.. O să fie Kiki dacă nu joacă el. E posibil și Olaru să fie absent.

Dacă nu joacă Olaru, am stabilit să fie Edjouma, au ei talie mai mare. Politic am mare mare încredere că va fi mare fotbalist. S-a odihnit”, a spus Gigi Becali, în cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea Fotbal Club.

Astfel, formația lui FCSB ar putea arăta în formula: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Kiki – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru (sau Edjouma), Cisotti – Bîrligea.

Florin Tănase va absenta însă forțat, fiind suspendat după cartonașul roșu primit cu două etape în urmă, în Champions League, ceea ce complică și mai mult situația lotului pentru echipa roș-albastră.