FCSB, Dinamo, Rapid și Steaua au reacționat, după moartea lui Florin Marin

Florin Marin a murit la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-a stins din viață pe 18 septembrie, după ce în ultimele două săptămâni a fost internat în stare foarte gravă la ATI.

Imediat după decesul lui Florin Marin, cele mai importante cluburi din România au reacționat pe rețelele de socializare.

”Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis cei de la FCSB, echipă la care Marin a fost antrenor secund în 2010.

Dinamo, pe care Marin a antrenat-o în 2002, a scris: ”Odihnă veșnică, Florin Marin! Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viață fostul fotbalist și antrenor român Florin Marin.De-a lungul carierei sale, acesta a condus și clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 și în a doua parte a sezonului 2005–2006.

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”.

Și Steaua, formație la care Marin a evoluat între anii 1976 – 1984, a transmis un mesaj după decesul acestuia.

”Drum lin, Florin Marin! Lumea fotbalului e în doliu. Fostul jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață, în această seară, la vârsta de 72 de ani.

Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua București. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 și până în 1984 și a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaș central.

A câștigat un titlu și o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori și tricoul echipei naționale a României. Florin Marin a avut succes și în cariera de antrenor, pe care a îmbrățișat-o apoi.

A trecut pe la multe echipe sonore din prima ligă, dar a fost și secundul lui Victor Pițurcă la echipa României. În ultimele clipe din viață a luptat cu o boală nemiloasă. Transmitem pe această cale condoleanțe familiei. Drum lin, Florin Marin! O să rămâi pentru totdeauna în inimile suporterilor steliști!”, au scris ”militarii”.

Rapid, echipă la care Marin și-a început aventura în fotbal, nu -a uitat nici ea pe acesta.

”FC Rapid își exprimă regretul pentru dispariția lui Florin Marin. Fost junior, jucător și antrenor al Rapidului, Florin Marin a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu între anii 1966 și 1976 (6 ani de juniorat și 4 la echipa de seniori), cucerind Cupa României în 1975, ca, mai apoi, în 2015 să ocupe banca tehnică a clubului nostru.

Sincere condoleanțe familiei și apropiaților. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la Rapid.