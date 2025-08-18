FCSB, fără Alibec la Aberdeen! Probleme de lot înaintea play-off-ului Europa League

FCSB se confruntă cu probleme importante de efectiv înaintea meciului tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Denis Alibec, principalul vârf transferat în această vară, nu va face deplasarea în Scoția, după ce a suferit o accidentare la genunchi încă din primul meci al sezonului și a revenit pe teren doar episodic, în duelurile cu Dinamo și Shkendija.

Mai mult, atacantul nu a fost prezent nici la derby-ul recent cu Rapid, iar șansele ca acesta să joace contra lui Aberdeen sunt minime. Totuși, potrivit oficialului Mihai Stoica, Alibec ar putea reveni în primul „11” la meciul din Superliga cu FC Argeș și ar fi apt pentru returul cu Aberdeen.

Problemele medicale nu se opresc aici pentru vicecampioană. Risto Radunovic, care acuză o pubalgie, și Adrian Șut, absent și el la meciul cu Rapid din cauza unor dureri apărute la antrenamente, sunt incerți pentru partida de joi.

„Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are încă ritm. Nu cred că va face deplasarea în Scoția, dar e foarte important pentru el să se antreneze foarte bine săptămâna asta pentru a-l avea cu FC Argeș și mai ales pentru returul cu Aberdeen. Nu cred eu că meciul tur de la Aberdeen va rezolva ecuația. Nici pentru ei, noi pentru noi.

Probabil vor rămâne și cei mici acasă. Și mai sunt doi jucători dintre senatorii de drept la care sunt semne de întrebare – Risto Radunovic și Adrian Șut. În rest, sunt ok toți”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Vești bune pentru roș-albaștri vin însă din partea lui Malcom Edjouma, care revine în lot după ce, la începutul sezonului, fusese pus pe lista de transferuri și exclus de pe listele LPF și UEFA. FCSB va miza pe mijlocaș în dubla cu Aberdeen, la fel ca în precedentele meciuri europene cu Drita.

Pe lista UEFA a FCSB, Adrian Șut este singurul jucător în pericol de suspendare, având două cartonașe galbene în dubla cu Drita – un nou avertisment la Aberdeen l-ar face indisponibil pentru retur.