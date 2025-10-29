FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II

Concret, echipa din Bistrița e antrenată de Nicolae Grigore, fostul jucător de la Rapid, care și-a adus aminte cum a reușit să învingă trupa lui Gigi Becali pe când juca pentru echipa secundă a giuleștenilor.

Cum vede Nicolae Grigore meciul din cupă cu FCSB

Tehnicianul spune că echipa sa va da piept cu o formație puternică, însă a adus aminte de un rezultat surpriză din Cupa României, din urmă cu 20 de ani, pe când Rapid II reușea să o scoată din competiție pe trupa patronată de Gigi Becali. Partida dintre Gloria Bistrița și FCSB va avea loc miercuri, de la ora 21:00.

„Întâlnim campioana României, cu cei mai valoroși jucători, cei mai mulți jucători la echipa națională. O echipă care pare într-o revenire de formă, a închis extrem de repede meciul cu UTA.

Ne așteaptă un meci extrem de complicat, dar credem în șansa noastră. Intrăm pe teren să jucăm fotbal, să facem ce știm mai bine, să luptăm pentru fiecare minge și fiecare centimetru din teren.

Nu întâlnim în fiecare zi un adversar de primă ligă, jucători de lot național, de milioane de euro, dar strict organizatoric, pentru noi a fost oarecum o pregătire și pentru ceea ce ne așteaptă sâmbătă.

Jucând la două zile distanță, trebuie să avem și asta în vedere. După meciul cu FCSB, la două zile distanță avem meciul cu Corvinul. Ca staff, trebuie să gândim și în această perspectivă”, a punctat Nicolae Grigore