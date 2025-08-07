FCSB îl cedează, dar are o clauza specială în contract: ”Să plătească!”

Gheorghiță va ajunge la U Cluj, sub formă de împrumut.

Informația a fost dezvăluită de MM Stoica.

De asemenea, acesta a dezvăluit că există o clauză specială în contract.

„Nu se pune problema de aşa ceva (n.r. – Număr de meciuri jucate). Doar că trebuie să plătească în situaţia în care vor să-l folosească împotriva noastră. Nu interzice nimeni să joace împotriva noastră, dar trebuie plătit”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.