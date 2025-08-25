FCSB, în criză după eșecul cu FC Argeș. Charalambous, exploziv la conferință: „Dacă nu dăm totul, nu avem nicio șansă!”

Elias Charalambous, antrenorul FCSB, s-a arătat extrem de nemulțumit după înfrângerea surprinzătoare, 0-2 cu FC Argeș, în etapa a 7-a din Superliga. Tehnicianul cipriot și-a criticat dur jucătorii pentru lipsa de atitudine și efort, subliniind că fără implicare totală nu se poate câștiga în Liga 1.

Antrenorul FCSB a recunoscut că este îngrijorat de evoluția echipei înaintea confruntării decisivă cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

„Lucrurile au fost foarte clare în această seară, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren… E greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic!

Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut e OK, dar astăzi nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu.

Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva! Dacă nu dăm totul, degeaba! Trebuie să schimbăm atitudinea.

E pentru prima oară când mă auziți spunând asta… În seara aceasta, a fost clar! Uneori, am simțit că nu este corect din partea voastră, a jurnaliștilor, să spuneți anumite lucruri. Dar astăzi nu am arătat nimic. Astăzi nu am dat totu!l Poate e pentru prima oară când mă auziți așa…Dar e pentru prima oară când am simțit că nu suntem unde ar trebui să fim pentru a câștiga un campionat!

Nu suntem în direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat… Doar atitudinea ne poate califica (n.r. cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.