FCSB în criză profundă după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus. Mihai Stoica prezintă scuze suporterilor

După eșecul surprinzător în fața nou-promovatei Metaloglobus, scor 1-2, președintele consiliului de administrație al FCSB, Mihai Stoica nu a ascuns nemulțumirea și dezamăgirea. Într-o declarație dură, MM Stoica a catalogat prestația echipei drept o „rușine mondială” și o „prestație lamentabilă”, exprimându-și scuzele față de fanii echipei pentru modul în care campioana României s-a prezentat în ultimele meciuri.

FCSB, care vine după o victorie istorică a Metaloglobus în Liga 1, se află într-un moment critic, ocupând doar locul 12 în Superliga, departe de obiectivul titlului, cu 13 puncte după 13 etape. MM Stoica a tras un semnal de alarmă că echipa se află „în Groapa Marianelor”, după ce anul trecut ajunsese pe Everest.

„Am crezut că mai jos decât am fost la dubla cu Shkendija nu putem ajunge, iar acum am realizat că putem ajunge foarte jos, că avem resurse. Este o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială, că am condus Csikszereda şi Metaloglobus şi am făcut un punct.

La Clinceni, gazonul a fost foarte bun, vestiarele renovate, totul la superlativ. Noi am fost de nerecunoscut. Să conduci din nimic, că în afara ocaziei lui Bîrligea nu am avut, dar să intri cu avantaj, în câteva minute să pierzi avantajul şi să fii şi condus e jenant.

Ne prezentăm toţi scuzele suporterilor şi tuturor care şi-au făcut nervi uitându-se la meci. Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău”, a spus MM, potrivit primasport.ro.

FCSB se pregătește acum pentru meciul decisiv cu Bologna, în Europa League, dar pentru fanii roș-albaștrilor prioritatea este revenirea pe drumul victoriei și întoarcerea în lupta pentru un loc în play-off-ul Superligii, unde distanța față de Oțelul Galați, ultima echipă calificată, este deja de 6 puncte.