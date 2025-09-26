FCSB, în pericol! Mihai Lixandru, OUT 6 săptămâni

Mihai Lixandru, mijlocașul de 24 de ani al echipei FCSB, va lipsi aproximativ 5-6 săptămâni după ce a fost operat de apendicită în Olanda, înaintea meciului câștigat de roș-albaștri cu Go Ahead Eagles, în grupele Europa League.

Deși intervenția chirurgicală nu a fost una dificilă, timpul de recuperare îl va ține departe de teren până la începutul lunii noiembrie, conform golazo.ro.

Lixandru a fost externat și se simte bine, însă trebuie să se refacă complet. Inițial, Gigi Becali estimase o absență de doar o săptămână, însă situația reală este mai complicată. Astfel, mijlocașul va rata meciurile importante din Europa League cu Young Boys și Bologna, programate în octombrie, precum și meciurile de campionat contra Oțelului, Universității Craiova, Metaloglobus, UTA și U Cluj.