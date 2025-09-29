„FCSB în play-out?” Gigi Becali a răspuns ferm. Patronul a dezvăluit cine nu are șanse la play-off

Gigi Becali a reacționat categoric, fără rețineri, după prima victorie a FCSB-ului în SuperLigă din luna iulie, obținută cu scorul de 1-0 în fața Oțelului, grație golului marcat din penalty de Florin Tănase în minutul 48.

Patronul FCSB a afirmat că nu are emoții privind o eventuală absență din play-off în acest sezon, deși echipa se află pe locul 11 cu 10 puncte, la 8 distanță de locul 6.

Becali a mai punctat că vede CFR Cluj urcând în clasament și estimează că în play-off vor intra, alături de FCSB, echipe precum Craiova, Rapid, Dinamo și CFR Cluj. Farul, în opinia sa, nu are „anvergură”, iar Botoșani, UTA sau Argeș ar putea pierde „3-4 meciuri la rând” și ar rata calificarea.

„Nu îmi e teamă, dar trebuie să calculez. Nu îmi imaginez (n.r. că FCSB poate fi în play-out). Doar fac calcule să ajung în play-off. Nu are cum să reziste Slobozia și nici Piteștiul. Poate să fie una, că nu am nicio treabă. Poate să fie una. Nici Botoșani nu văd să se califice în play-off.

Urcă CFR, așa cred. Craiova, Rapid, Dinamo, CFR, FCSB și cu… Farul e slabă… nu are anvergură… să mă ierte. Să vedem una din Botoșani, UTA, Argeș.. dar pot să piardă 3-4 meciuri la rând pac-pac-pac”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.