FCSB începe campania din Europa League în Olanda

Campioana României va juca în faza principală din Europa League cu echipe ca Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie sau Bologna.

În ultima etapă, FCSB primește replica lui Fenerbahçe

Echipa lui Gigi Becali va înfrunta două echipe din Elveția, fosta Iugoslavie și Olanda, una din Turcia, Fenerbahce, care tocmai l-a demis pe antrenorul Jose Mourinho, și una din Turcia, Bologna. Toate partidele au loc joi.

25 septembrie 2025, de la 19:45, Go Ahead Eagles – FCSB

2 octombrie 2025, de la 19:45, FCSB – BSC Young Boys

23 octombrie 2025, de la 19:45, FCSB – Bologna FC 1909

6 noiembrie 2025, de la 19:45, FC Basel 1893 – FCSB

27 noiembrie 2025, de la 22:00, Steaua Roșie Belgrad – FCSB

11 decembrie 2025, de la 22:00, FCSB – Feyenoord

22 ianuarie 2026, de la 22:00, Dinamo Zagreb – FCSB

29 ianuarie 2026, de la 22:00, FCSB – Fenerbahçe Istanbul

Meciurile din play-off-ul pentru optimi vor avea loc pe 19 și 26 februarie 2026, optimile se vor juca pe 12 și 19 martie 2026, sferturile pe 9 și 16 aprilie 2026, semifinalele pe 30 aprilie și 7 mai 2026, iar finala va avea loc pe 20 mai 2026 la Istanbul.