FCSB nici măcar pe FK Csikszereda nu a fost în stare s-o învingă! Campioana este la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova

Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioană, FCSB, în etapa a noua din Superligă.

Echipa lui Gigi Becali a adunat doar 7 puncte

Campioana nu se regăseşte nici atunci când joacă împotriva echipelor care candidează la retrogradare. La Miercurea Ciuc, bucureştenii au avut o primă ocazie prin Bîrligea, în minutul 16, când şutul atacantului roş-albaştrilor a fost respins de Pap. Miculescu l-a încercat şi el pe Pap, în minutul 26, dar prima repriză s-a încheiat fără gol marcat.

Imediat după pauză Dolny a trimis puţin peste poartă, în minutul 46, iar în minutul 55 oaspeţii au deschis scorul. Corner Florin Tănase şi gol cu capul marcat de Edjouma. Reacţia gazdelor a venit odată cu şutul lui Anderson Ceara, scos de Târnovanu de sub bară.

Ciucanii au egalat în minutul 81, prin autogolul lui Pantea, care a deviat în propria poartă. Mamadou Thiam a şutat în minutul 86 şi Pap a prins, iar partida de la Miercurea Ciuc s-a terminat la egalitate, 1-1.

FCSB a ajuns la patru meciuri egale şi este pe 12, cu doar 7 puncte. FK Csikszereda a bifat al treilea punct stagional şi se află pe poziţia a 15-a.