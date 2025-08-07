FCSB nu are de gând să apeleze la un psiholog: ”Atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo?”

FCSB traversează o perioadă foarte dificilă.

Echipa a fost eliminată din Champions League, iar în campionat nu reușește să adune puncte.

MM Stoica a a vorbit despre problemele pe care le are echipa.

„Dacă aduc psiholog la echipă, atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo? Cred că am suficient descernământ, experienţă fotbalistică şi cunoştinţe din orice domeniu al fotbalului încât să nu am nevoie de unul să vină să-mi spună: <<Bateţi lingura în oală şi vedeţi dacă roşu e mai verde decât albastru>>. Poate sunt învechit, dar nu mă interesează. Doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa, am jucat 64 de meciuri şi deodată avem nevoie de psiholog?

Nu avem nevoie de psiholog. Avem nevoie de fotbalişti care să depăşească temerile şi ştim cum să le explicăm cum s-o facă.

Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori unii, poate nu toţi şi sigur că nu toţi.

Echipa asta a dominat PAOK cum nicio echipă românească n-a dominat o campioană dintr-o competiţie precum cea a Greciei, cu salarii de milioane. A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau psihologi atunci? Da, e aceeaşi situaţie. Ce s-a întâmplat la PAOK cu noi, ni s-a întâmplat nouă acum.

(n.r. – Aţi mai trecut printr-o astfel de situaţie?) Ne-a bătut Karagandy şi în campionat nu băteam pe nimeni”, a spus conducătorul de la FCSB, Mihai Stoica, la Prima Sport.