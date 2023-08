FCSB pierde doi jucători după meciul cu CSKA 1948! Mihai Stoica: „E posibil să iasă 2 săptămâni!”

FCSB a obținut calificarea în turul 3 din Conference League, însă poate pierde doi jucători după meciul cu bulgarii de la CSKA 1948 Sofia.

Mai exact, Mihai Stoica a dezvăluit că Băluță și Miculescu au acuzat dureri după partida de miercuri seară. Iată ce a spus.

„E posibil să iasă 2 săptămâni!”

„Am sperat să terminăm fără accidentări, dar nu am reuşit. Stare jalnică, cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, plin de gropi. Băluţă are o problemă… să vedem, are dureri la coaste, în timp ce la Miculescu ori este o problemă musculară, ori ceva la nerv. Am văzut un jucător care a fost star, Djokovic. Primele noastre goluri au fost de manual, de pus în ramă.

Nu aveam cum să fie joc reuşit din cauza terenului, din cauza arbitrului care a tolerat un joc foarte dur. Şi-au luat masuri la Coman că l-au lovit non-stop, a fost ultra faultat.

Băluţă, nu ştim, e posibil să iasă 2 săptămâni sau să joace încă din următorul meci. Depinde rezistenţa lui la durere! Asta este situaţia”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.ro.