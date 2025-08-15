FCSB pregătește două transferuri

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune că va face două transferuri dacă echipa se califică în Europa League.

„O să-l băgăm atacant pe Dennis Politic. Pe cine?! Nu mai avem altul. Bîrligea trebuie odihnit, să joace în Scoția. Asta e situația în campionat, trebuie sacrificat, nu avem ce să facem.

Cu Rapid trebuie să odihnim câțiva jucători, asta e situația, Europa League ne interesează acum.

Dacă ne calificăm în Europa League, o să mai iau doi jucători.

Acum sau la iarnă. Ne mai trebuie un atacant acum, nu poți să joci mereu cu Politic atacant”, a spus patronul roș-albaștrilor, imediat după returul cu Drita, la Digi Sport.