FCSB pregătește încă un transfer

După CFR Cluj – FCSB (2-2), Gigi Becalia anunțat că se pregătește un nou transfer la echipa sa.

Noul jucător care va veni va fi înlocuitorul lui Mihai Popescu, fotbalist pe care Gigi Becali nu îl mai vrea în echipa de start și pe care l-a contestat pentru schimbarea religiei, odată cu renunțarea la ortodoxie.

„Tănase e jucătorul care… Șut e în revenire, Lixandru iar este bine, Olaru încă nu e ce trebuie. Domne, e bine și 2-2, e bine că nu am pierdut! Să câștigăm celelalte meciuri, nu e încă târziu. Mai sunt 7 meciuri, apoi încă 15, deci 22 de meciuri.

Trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central, avem probleme la fundașii centrali. Fundașul central trebuie să fie înlocuitorul lui Popescu. Săracul, el e băiat bun, dar ce să fac dacă s-a schimbat după ea… El a recunoscut că el s-a dat după ea, nu ea după el, asta e, soția e mai tare.

A zis: «Nea Gigi, nu mă interesează religia, nu mai pot eu de religia lor, am vrut liniște în familie». El nu are păcat, pentru pace a făcut un compromis. E băiat bun. Fac o mărturisire, să știe lumea toată”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.