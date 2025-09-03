FCSB pregătește marea lovitură. Gigi Becali confirmă oferta uriașă pentru fundașul care evoluează la Eintracht Frankfurt

FCSB este aproape de a îl transfera pe fundașul central croat Hrvoje Smolcic, aflat sub contract cu Eintracht Frankfurt. Clubul român ar fi înaintat o ofertă de un milion de euro pentru jucătorul de 25 de ani, care sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la LASK Linz, în Austria. Gigi Becali a confirmat că negocierile sunt în derulare, menționând că Mihai Stoica se ocupă de acest transfer.

Cu toate acestea, FCSB nu este singura echipă interesată de Smolcic. Clubul polonez Jaggielonia a formulat și ea o ofertă oficială, optând pentru o închiriere pe un an, cu opțiune de cumpărare. Hrvoje Smolcic este sub contract cu Eintracht Frankfurt din vara anului 2022, după ce a fost transferat de la Rijeka contra sumei de 2,5 milioane de euro, însă nu a fost utilizat în acest sezon nici în meciurile oficiale, nici în amicale, ceea ce indică faptul că nu intră în planurile antrenorului german.

„E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.