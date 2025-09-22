FCSB pregătește primul transfer

Cristian Gentea, primarul Piteştiului, a dezvăluit că a discutat cu Gigi Becali şi a dat de înţeles că nu e exclus ca tânărul jucător Mario Tudose să ajungă în cele din urmă la FCSB. Acest lucru s-ar putea petrece cel mai devreme în iarnă, cu ocazie deschiderii ferestrei de mercato.

”Dânsul m-a sunat şi discuţia a fost super civilizată. (n.r. – Rămâne deschisă pista Tudose pentru la iarnă?) Da, da. Sigur. (n.r. – Acelaşi preţ ca până acum?) Nu ştiu asta. Depinde şi de forma de moment a lui Mario. Văd că a trecut cu bine peste acest moment.

Toată lumea îi acordă la Piteşti aceeaşi încredere ca şi înainte”, a dezvăluit primarul Piteştiului, pentru Fanatik.