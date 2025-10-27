FCSB pregătește primul transfer al iernii după victoria categorică cu UTA! Gigi Becali confirmă: „MM Stoica a găsit fundașul dorit în Portugalia”
FCSB a reușit o demonstrație de forță în runda a 14-a din Liga 1, învingând UTA Arad cu scorul de 4-0, iar patronul Gigi Becali și-a lăudat starurile, printre care Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Darius Olaru.
Succesul roș-albaștrilor nu a trecut fără urmări la nivel de lot: Mihai Stoica, directorul sportiv al echipei, a identificat deja primul transfer pe lista campioanei, un fundaș central din Portugalia, pregătit să vină din această iarnă.
Becali a dezvăluit în stilul său caracteristic că l-a mandatat pe MM Stoica să găsească soluții pentru linia de apărare, în special pentru postul de fundaș central, unde FCSB a avut probleme în acest sezon.
„Am o veste extraordinară din Portugalia, așa spun. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali, doi mijlocași centrali. Gata, vine din iarnă direct. Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, ca după vin dușmanii și atacă”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.